Как передает корреспондент ТАСС, в течение 14 минут она говорила о борьбе с изменением климата, противодействии терроризму и киберпреступности. Меркель также в очередной раз призвала граждан пройти курс вакцинации от коронавируса.
Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила сегодня с последней речью перед бундестагом
Как передает корреспондент ТАСС, в течение 14 минут она говорила о борьбе с изменением климата, противодействии терроризму и киберпреступности. Меркель также в очередной раз призвала граждан пройти курс вакцинации от коронавируса.