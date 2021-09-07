Канцлер Германии Ангела Меркель выступила сегодня с последней речью перед бундестагом

Как передает корреспондент ТАСС, в течение 14 минут она говорила о борьбе с изменением климата, противодействии терроризму и киберпреступности. Меркель также в очередной раз призвала граждан пройти курс вакцинации от коронавируса.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.