В Сальвадоре с сегодняшнего дня биткоин является официальным платежным средством. Власти считают, что таким образом смогут привлечь иностранные инвестиции в страну.

Заведующий лаборатории Института прикладных экономических исследований Александр Абрамов считает. Что на такой же шаг вскоре могут пойти и другие государства, прежде всего, небольшие

Абрамов отметил, что в США и Китае пытаются развивать государственные криптовалюты и препятствовать частным инициативам, однако к успеху это пока не привело.