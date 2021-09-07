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12:31, 07 сентября 2021

Задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц в Кемеровской области дал признательные показания

Задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц в Кемеровской области дал признательные показания – утверждают в Следственном комитете. Это 41-летний местный житель. Ранее он был судим за преступления сексуального характера.
10-летние девочки пропали накануне, они не вернулись домой из школы.



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