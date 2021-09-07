На юге Москвы появится парк имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, — сообщил глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он написал, что речь идет о территории между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширским шоссе.

Хинштейн готов как член совета Фонда Лужкова выступить с инициативой проведения конкурса идей и проектов развития парка.

