Согласно данным оперативного штаба, в России за минувшей сутки выявили менее 17 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 795 человек. Таким образом смертность от ковида практически не снижается.
2021-09-07T12:03:56+03:00
2021-09-07T12:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 07 сентября 2021
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