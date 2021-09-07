Следственный комитет подтвердил задержание подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области. Он дал признательные показания. Речь идет о ранее судимом за сексуальные преступления местном жителе.

Две десятилетние девочки пропали накануне, они не вернулись домой из школы. Камера видеонаблюдения в одном из супермаркетов запечатлела их в компании неизвестного, который покупал им сладости.