«Яндекс» исключил ссылки на проект «Умное голосование» из своей поисковой выдачи

Ранее Роскомнадзор внес их в реестр запрещенной информации.

Исключение ссылок на «Умное голосование» из своей выдачи «Яндекс» объяснил требованием законодательства. В компании подчеркнули, что как только Роскомнадзор вносит адреса сайтов в свой реестр, поисковые системы обязаны их удалить из выдачи. Причем синхронизация происходит автоматически, настаивают в «Яндексе».

Между тем еще накануне IT-гигант собирался оспорить решение Арбитражного суда Москвы, который в рамках иска компании, торгующей овечьей шерстью, запретил «Яндексу», а также Google показывать ссылки на «Умное голосование» в своей выдаче. Правда, пока в качестве обеспечительных мер.

Решение Роскомнадзора, впрочем, никак не связано с постановлением арбитража: регулятор связывает сайт проекта с «Фондом борьбы с коррупцией» — организацией, которую власти считают экстремистской и запретили в России. При этом Google пока не удалил ссылки на «Умное голосование» из своей выдачи. Сам проект был основан политиком Алексеем Навальным и его сторонниками: он занимается поддержкой оппозиционных кандидатов, у которых есть шанс на выборах обойти представителей «Единой России».

В июле ставропольская компания, торгующая овечьей шерстью, зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» и получила право на логотип, идентичный проекту Навального и его соратников. После этого фирма обратилась в суд за защитой товарного знака.