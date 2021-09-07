Аэрофлот отстранил от работы нескольких пилотов из-за отказа делать прививку от коронавируса

Как передает Интерфакс, эту информацию Шереметьевского профсоюза летного состава подтвердили в руководстве авиакомпании.

Официальный представитель Аэрофлота Михаил Демин отметил, что шесть пилотов в разное время были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Он отметил, что для компании безусловным приоритетом является эпидемиологическая безопасность.

