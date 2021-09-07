Пропавшие в Кузбассе школьницы обнаружены мертвыми

Две девочки, пропавшие в Кемеровской области, найдены мертвыми, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. На причастность к совершению преступления проверяются ранее судимые за подобные действия. Уже появились сведения, что подозреваемый задержан и якобы дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что 10-летние школьницы пропали накануне. В соцсетях есть видеозапись камеры наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости.

