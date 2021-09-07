Сальвадор стал первым в мире государством, где биткоин является официальным платежным средством

Соответствующий закон сегодня вступает в силу. Власти Сальвадора считают, что таким образом можно будет, в частности, привлечь иностранные инвестиции.

Многие местные жители недовольны нововведением. В Сальвадоре ранее проходили акции протеста. Один из протестующих Брендон Маркс уверен, что закон будет способствовать развитию нелегальных схем

Противники закона считают, что президент страны хочет обокрасть население.

В конце августа парламент страны одобрил создание фонда для упрощения операций по конвертации электронных денег. В его распоряжении сейчас находятся 150 миллионов долларов.

