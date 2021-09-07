Глава счетной палаты предложил сократить участие государства в экономике России

В нынешней ситуации уже не приходится говорить о некоем «особом пути» для страны, написал в своей статье для журнала «Компания» Алексей Кудрин. По его словам, несмотря на то, что иногда госсектор действительно может играть важную роль, его необходимо начать сокращать, поскольку компании, принадлежащие государству, редко становятся экономическими и инновационными драйверами. Одной из причин тому – наличие чиновников в руководящем составе и бюрократические сложности управления. Так, Кудрин привел в пример Соединённые штаты Америки, где из десяти крупнейший компаний нет ни одной государственной, в России же таких больше половины.

На фоне этого глава Счетной палаты предостерег от так называемой псевдоприватизации, когда фактически часть пакетов акций вносят в качестве взноса в уставные капиталы госкомпаний. При этом Кудрин уверен, что не стоит передавать в частные руки социальную сферу и сферу безопасности

Как ожидается, изменения могут принести российскому бюджету до 300 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших шести лет.