ФСБ обвинила украинскую разведку в диверсии на газопроводе в Крыму

В спецслужбах сообщили, что подозреваемые в причастности к инциденту, произошедшему в конце августа, дают признательные показания.

Роль украинской разведки в диверсии на газопроводе у села Перевальное, по мнению ФСБ, заключалась в обучении исполнителей взрывному делу. Как утверждают в спецслужбах, подозреваемым в организации подрыва планировали дать вознаграждение около 2 тысяч долларов. В июле, настаивают в ведомстве, взрывное устройство было доставлено в Крым, а саму акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

В числе организаторов случившегося ФСБ назвали трех человек – их ведомство считает агентами военной разведки Украины, причем один из них, как утверждается, участвовал в диверсии в Крыму в 2016 году, в ходе которой погибли двое российских военнослужащих. Одним из посредников спецслужбы называют Наримана Джелялова – бывшего зампреда «Меджлиса крымско-татарского народа», организации, которая в России признана экстремистской и запрещена. Помимо этого, ФСБ распространила видеозапись, на которой предполагаемые исполнители диверсии на газопроводе говорят о том, как они устроили подрыв.

В конце августа крымское МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту повреждения газопровода в селе Перевальном. Суд в Симферополе накануне арестовал троих фигурантов дела, в том числе Джелялова.