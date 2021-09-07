Запрещенный в служении священник Степанов заявил, что на запрете настоял представитель РПЦ Легойда

Запрещенный в служении священник Роман Степанов заявил, что на запрете настоял глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил в служении священника храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа (Степанова), который призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться.

По словам самого Р.Смирнова, о запрете попросил сам глава Сионадбного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Легойда.

«Он (Легойда) позвонил владыке митрополиту Савватию Чувашскому и попросил, наверное, дал инструкции, что сделать и как поступить в этой ситуации. В нашей церкви решается это так: звонят из Москвы, если есть какая-то проблема, это решается сообща. И начали искать повод, чтобы меня запретить», — сказал Р.Смирнов.

Как рассказал Р.Смирнов, долгое время он занимался документами касательно имущественных вопросов церковных иерархов. «Очень долгое время мне приходилось заниматься этим (документами), оправдывать, забалтывать эти имущественные вопросы церковных иерархов, и по поводу монахинь на мерседесе. Долгое время я отвечал, что им по статусу как бы положено. Так отвечают все священники, и нам говорят так отвечать», — отметил он.

«Теневая сторона церкви, эта граница во многом организуется из-за того, что церковь неподотчетна, не открыта, не прозрачна в области своих финансовых транзакций. И иерархи замотивированы именно этим. Они говорят, что не нужно выносить сор из избы, но если этого не делать, люди наоборот уходят из церкви. Это миссионерское действие поможет привлечь людей, и церковь станет открытой. Если иерархи и священники будут декларировать свои доходы, если будет полный отчет за пожертвования, которые люди внесли, потому что это деньги не иерархов, а церкви и всех прихожан. И они должны знать, куда эти деньги пошли», — сказал Р.Смирнов.

В ответ на заявление Р.Смирнова РПЦ припомнило ему собственные грехи, обвинив в развале собственной семьи и употреблении тяжелых наркотиков.