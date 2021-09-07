В московской мэрии сообщили, что холодный воздух обеспечил в столице хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. В настоящее время их уровень почти в два раза ниже показателей прошлой недели.

Впрочем, согласно прогнозам, к концу недели в Москве потеплеет до плюс 20 градусов.

