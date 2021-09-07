Яндекс удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «умного голосования» после включения ресурса Роскомнадзором в реестр запрещенных, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там уточнили, что синхронизация со списком происходит автоматически.

Сайт «умного голосования» считают связанным с Фондом борьбы с коррупцией, который признан в России иноагентом и экстремистской организацией.

Накануне Яндекс говорил, что будет оспаривать решение о запрете показывать ссылки на этот сайт. Инициатором «умного голосования» является политик Алексей Навальный.

