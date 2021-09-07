Яндекс удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «умного голосования» после включения ресурса Роскомнадзором в реестр запрещенных, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там уточнили, что синхронизация со списком происходит автоматически.
Сайт «умного голосования» считают связанным с Фондом борьбы с коррупцией, который признан в России иноагентом и экстремистской организацией.
Накануне Яндекс говорил, что будет оспаривать решение о запрете показывать ссылки на этот сайт. Инициатором «умного голосования» является политик Алексей Навальный.
Яндекс удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «умного голосования»
Яндекс удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «умного голосования» после включения ресурса Роскомнадзором в реестр запрещенных, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там уточнили, что синхронизация со списком происходит автоматически.