Канада открывает сегодня границы для полностью вакцинированных от коронавируса граждан

Четырнадцатидневный карантин больше не нужен по приезду в Канаду тем прибывающим, которые могут предоставить сертификат о прохождении вакцинации от covid-19. Соответствующее решение приняли федеральные власти. Ранее привитым иностранцам разрешали таким же образом посещать отдельные провинции, например, в Оттаве уже несколько недель принимают вакцинированных граждан Соединённых Штатов.

Новые правила касаются только людей, привитых одобренными в Канаде препаратами – это вакцины от компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Привиться необходимо как минимум за две недели до приезда в страну. Также на границе обещают не пускать людей с симптомами коронавирусной инфекции. От отдельных приезжих чиновники могут потребовать пройти тест на covid-19 уже внутри страны.

В свою очередь несовершеннолетних будут пропускать только с полностью вакцинированными родителями, а если дети старше двенадцати лет будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Канада ослабляет ограничения несмотря на начало четвёртой волны заражений коронавирусом. По сравнению с июлем темпы распространения заболевания выросли по стране в несколько раз. В последние дни власти отчитываются более чем о трёх тысячах новых случаев в сутки.