Умер художник-постановщик Борис Краснов, являвшийся сценографом звезд российской эстрады

Ему было 60 лет.

Наибольшую известность Краснов получил в начале 1990-х. В это время он начал сотрудничать с ведущими российскими певцами: например, несколько раз ставил для Аллы Пугачевой «Рождественские встречи». Помимо этого в карьере Краснова были постановки шоу для Майи Плисецкой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова и Людмилы Гурченко. Один из последних крупных проектов постановщика – церемонии открытия и закрытия летней Универсиады в Казани в 2013 году.

Около 10 лет назад против Краснова завели уголовное дело: его обвиняли в рейдерском захвате фирмы, которая специализировалась на организации выставок. На этом фоне его госпитализировали с подозрением на инсульт, после чего сценограф несколько лет восстанавливался. Уголовное дело против него закрыли за отсутствием состава преступления.

Краснов и в последнее время тяжело болел. В августе его поместили в хоспис: юрист Александр Добровинский в интервью интернет-изданию РБК говорил, что постановщик перенес сначала коронавирус, а затем – инсульт.

О дате и месте прощания с Борисом Красновым пока не сообщается.