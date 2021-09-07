Это сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, с вечера воскресенья позиции сторонников Фронта национального сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось уйти в высокогорные районы.
Напомним. — накануне талибы заявили о том, что взяли под контроль провинцию Панджшер.
Движение Талибан в России запрещенная террористическая организация.
В афганской провинции Панджшер продолжаются интенсивные бои между силами сопротивления и талибами
Это сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, с вечера воскресенья позиции сторонников Фронта национального сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось уйти в высокогорные районы.