В Кемеровской области полицейские ищут двух десятилетних школьниц, которые в понедельник утром ушли и до сих пор не вернулись домой. Родители обратились за помощью к силовым структурам минувшей ночью. В последний раз девочек видели в одном из магазинов Киселевска. С ними был неизвестный мужчина, который покупал им сладости.

Как отмечает ТАСС, к поискам привлечены волонтеры

