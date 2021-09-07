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09:06, 07 сентября 2021

Джо Байден сегодня посетит Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавшие от катастрофических последствий тропического шторма Ида

фото: Zuma / ТАСС
фото: Zuma / ТАСС

Накануне Джо Байден одобрил федеральную помощь двум штатам — жертвами беспрецедентно наводнения на северо-востоке США стали по меньшей мере 50 человек.
От последствий тропического шторма Ида, принёсшего в Нью-Йорк, Нью-Джерси и соседние четыре штата исторический потоп, погибли по меньше мере 50 человек. Рекордные дожди в прошлую среду наводнили реки и канализационные системы, Несколько человек погибло в затопленных квартирах в подвальных помещениях, кто-то утонул, не сумев выбраться из машины. Шторм также породил несколько торнадо. Президент США Байден сегодня посетит Квинс — район Нью-Йорк, в котором погибли 11 человек, и город Мэнвиль в Нью-Джерси, где от смертоносного шторма жителей эвакуировали на лодках и вертолетах — в 11-тысячном Мэнвилле выпало 25 сантиметров осадков. Накануне Байден объявил режим стихийного бедствия для нескольких районов Нью-Джерси и Нью-Йорка и одобрил федеральную помощь, которая позволит получить людям гранты на временное жилье и ремонт домов, а также недорогие ссуды для покрытия незастрахованных имущественных потерь.

Беспрецедентные ливни и вызванные ими наводнения Джо Байден напрямую связал с изменением климата. «Экстремальные штормы и климатический кризис уже здесь», заявил президент США и призвал увеличить государственные расходы на модернизацию электрических сетей, канализации, систем водоснабжения, мостов и дорог.


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