В Сальвадоре вступает в силу закон о признании биткоина официальным платежным средством

Местные жители получат возможность использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг. Для этого создан специальный электронный кошелек «Сиво».

Инициатором введения криптовалюты в Сальвадоре стал президент Найиб Букеле. Он уверен, что таким образом можно привлечь иностранные инвестиции и стимулировать внутреннее потребление.

Сальвадор стал первым в мире государством, который предоставил биткоину официальный статус платежного средства.

Некоторые местные предприниматели, в частности. Хорхе Гарсиа, настроены позитивно в отношении будущего биткоина

Впрочем, многие жители Сальвадора выступают против признания биткоина официальным платежным средством из-за страха потерять свои сбережения.