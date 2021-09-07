В России, согласно опросу «Левада-центра», растет число граждан, готовых выйти на акции протеста

При этом, как утверждается, самих митингов подавляющее число россиян не ждет.

В августе участвовать в протестах с экономическим требованиями были готовы 24% респондентов, говорится в опросе «Левада-центра»*, на который ссылается «Новая газета». Этот показатель вырос на 7 п.п. по сравнению с началом года. Участвовать в митингах с политическими требованиями готов почти каждый пятый, отмечается в исследовании. Этот показатель тоже вырос: в мае таковых было всего 16%. Правда, ожидания подобных акций заметно снизились. Если в январе около половины опрошенных «Левада-центром» россиян предполагали, что митинги с политическими требованиями возможны, то в августе таковых оказалось только 27%.

В последний раз крупная волна несогласованных протестных акций наблюдалась этой зимой. Участники митингов 23 и 31 января, а также 2 февраля требовали освобождения политика Алексея Навального, заключенного под стражу в рамках дела «Ив Роше». В ходе протестов, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», были задержаны свыше 10 тысяч человек.

*«Левада-центр», который проводил опрос, российские власти считают иностранным агентом.