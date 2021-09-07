В Ярославле сегодня почтут память хоккейной команды «Локомотив», которая погибла в авиакатастрофе 10 лет назад

В эти минуты в Успенском соборе Ярославля проходит траурная служба и панихида. Как ожидается, после этого горожане смогут возложить цветы на Мемориал на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба. Во второй половине дня памятная церемония состоится на территории мемориального комплекса в Туношне, где и произошла катастрофа.

В завершении дня в память о трагедии нынешний состав ярославского хоккейного клуба «Локомотив» проведет матч с минским «Динамо». Минчане выйдут на лёд в форме образца сезона 2011/2012.

Катастрофа произошла десять лет назад. Тогда хоккеисты отправлялись чартерным рейсом в Минск, где должны были сыграть с «Динамо», однако лайнер, не успев набрать высоту, столкнулся с радиомаяком. В результате выжить удалось только одному пассажиру – инженеру Александру Сизову. На протяжении семи лет после трагедии КХЛ не проводила матчи 7 сентября, однако в 2018 году игры снова появились в расписании. «Локомотив» же традиционно в эти дни не участвовал в соревнованиях.

Несмотря на ряд местных коронавирусных ограничений, принять участие в траурных мероприятиях смогут все желающие. На матч же попадут не более 1000 зрителей.