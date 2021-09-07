В интервью агентству РИА Новости она сказала. Что особенно это касается небольших городов. Аудитор считает, что местные власти и федеральный центр при строительстве должны учитывать не только проектные нормативы, но и реальные условия.
Коммунальное хозяйство в России изношено на 60% — утверждает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова
В интервью агентству РИА Новости она сказала. Что особенно это касается небольших городов. Аудитор считает, что местные власти и федеральный центр при строительстве должны учитывать не только проектные нормативы, но и реальные условия.