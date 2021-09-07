По его словам, в частности, не планируется проведение больших концертов. Между тем, запланирован праздничный фейерверк, также на различных площадках Москвы проходит фестиваль «Цветочный джем».
Москва отметит свой день рождения во вторые выходные сентября.
Москва отметит День города без крупных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом, — сообщил мэр Сергей Собянин
По его словам, в частности, не планируется проведение больших концертов. Между тем, запланирован праздничный фейерверк, также на различных площадках Москвы проходит фестиваль «Цветочный джем».