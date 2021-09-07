Суд в Красноярске приговорил предпринимателя Анатолия Быкова к 13 годам колонии, признав его виновным в организации двойного убийства. Приговор основан на вердикте присяжных. В конце августа они с перевесом в два голоса признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Прокуратура запрашивала для предпринимателя почти 15 лет. Смягчающими обстоятельствами суд признал возраст Быкова, ему 61 год, состояние здоровья, а также его благотворительную деятельность.

