Сборная РФ сыграет против Мальты в рамках отборочного цикла Чемпионата мира по футболу 2022 г. в ранге лидера группы

Россияне могли бы лидировать и единолично, если бы хорват Марсело Брозович не забил победный гол словакам на последних минутах. Тем самым он удержал свою команду в лидирующем дуэте. Россияне же победили Кипр на его поле 2-0, что не удавалось сделать никому, но при этом не услышали в свой адрес и доброго слова. Коллеги писали, что команда играет медленно, что слишком часто дает соперникам бить по воротам, что главный тренер Валерий Карпин принимает нелогичные решения. Тем не менее, победа стоит всех разговоров. Во вторник в распоряжении Карпина будут вернувшиеся после травм Фернандес и Ионов, но станет ли он их использовать неизвестно. После Хорватии тренер наполовину обновил центр поля и атакующую линию, так что эксперименты на марше могут получить продолжение. Во всяком случае оба гола забили те, кто в первом матче не играл – Ерохин и Жемалетдинов

, а Смолов отдал две голевые передачи.

Отборочный матч Чемпионата Мира 2022 года между сборными России и Мальты пройдет в Москве на стадионе Открытие. Трансляцию можно будет посмотреть на канале Рен ТВ, начиная с 21 часа 45 минут.