Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами

Это позволит ей получить средства на оборону, говорят в Киеве. Как сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире местного телеканала ICTV, украинские власти обсуждают с США и другими странами вопрос организации безвизового режима. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался в Вашингтоне с американским коллегой Джо Байденом. Тогда он предложил варианты подключения США к урегулированию в Донбассе.