Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами

Это позволит ей получить средства на оборону, говорят в Киеве. Как сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире местного телеканала ICTV, украинские власти обсуждают с США и другими странами вопрос организации безвизового режима. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался в Вашингтоне с американским коллегой Джо Байденом. Тогда он предложил варианты подключения США к урегулированию в Донбассе.
2021-09-07T08:07:51+03:00
2021-09-07T08:07:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:07, 07 сентября 2021
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