Суд в Красноярске приговорил к 13 годам колонии местного бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Его признали виновным в организации двойного убийства.

Сторона обвинения, которая изначально просила почти 15 лет лишения свободы, уже заявила, что не станет обжаловать приговор. А вот защитники Быкова с постановлением суда не согласны и намерены в скором времени подать апелляцию.

По версии следствия, бизнесмен совершил преступление еще в 1994 году. Тогда Быков якобы поссорился с одним из членов возглавляемой им преступной группировки Александром Наумовым. Позднее машину экс-депутата взорвали. Он же расценил это как покушение на себя, нанял киллера и поручил ему убить как Наумова, так и его друга. В следственном комитете говорят, что Быков своей вины не признает.

Сейчас в отношении Анатолия Быкова продолжается расследования еще нескольких уголовных дел. Его обвиняют в организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на убийство по найму и уклонении от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.

Быков не первый раз стал фигурантом уголовных преследования. В начале 2000-х он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия.