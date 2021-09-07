Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Кинообозреватель газеты «Коммерсант» Михаил ТрофимЕнков сказал, что Жан-Поля Бельмондо обожали зрители Советского Союза и России.

Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции до середины 1980-х годов.