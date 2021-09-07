Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Кинообозреватель газеты «Коммерсант» Михаил ТрофимЕнков сказал, что Жан-Поля Бельмондо обожали зрители Советского Союза и России.
Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции до середины 1980-х годов.
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Кинообозреватель газеты «Коммерсант» Михаил ТрофимЕнков сказал, что Жан-Поля Бельмондо обожали зрители Советского Союза и России.
Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции до середины 1980-х годов.
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»