Сборная России по футболу сыграет сегодня матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Мальты. Игра пройдет в Москве. До этого россияне сыграли вничью с Хорватией и обыграли на выезде Кипр. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают первую строчку в группе, мальтийцы предпоследнюю.
2021-09-07T07:35:52+03:00
2021-09-07T07:35:52+03:00
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07:35, 07 сентября 2021
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