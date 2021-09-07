Сборная России по футболу сыграет сегодня матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Мальты. Игра пройдет в Москве. До этого россияне сыграли вничью с Хорватией и обыграли на выезде Кипр. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают первую строчку в группе, мальтийцы предпоследнюю.