Защита красноярского предпринимателя и экс-депутата Анатолия Быкова намерена обжаловать его приговор, передает агентство ТАСС. Суд назначил бывшему владельцу Красноярского алюминиевого завода 13 лет лишения свободы. Прокуратура просила почти 15 лет. В то же время обвинения подавать жалобу не намерена. Ранее присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об убийстве двух человек в середине 90-х. В 2000 году Анатолий Быков был приговорен к шести с половиной годам заключения условно за участие в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, известного также как Паша Цветомузыка. Самого Быкова пресса также называла одним из влиятельных людей в преступном мире.