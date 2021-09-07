Защита красноярского предпринимателя и экс-депутата Анатолия Быкова намерена обжаловать его приговор, передает агентство ТАСС. Суд назначил бывшему владельцу Красноярского алюминиевого завода 13 лет лишения свободы. Прокуратура просила почти 15 лет. В то же время обвинения подавать жалобу не намерена. Ранее присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об убийстве двух человек в середине 90-х. В 2000 году Анатолий Быков был приговорен к шести с половиной годам заключения условно за участие в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, известного также как Паша Цветомузыка. Самого Быкова пресса также называла одним из влиятельных людей в преступном мире.
2021-09-07T07:33:53+03:00
2021-09-07T07:33:53+03:00
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07:33, 07 сентября 2021
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