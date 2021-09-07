Слушания по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Олега Тинькова должны начаться в Лондоне. В Соединенных штатах банкиру грозит тюремный срок.

Предполагается, что Вестминстерский магистратский суд два дня будет рассматривать требование об экстрадиции россиянина. Об этом сообщало агентство ТАСС. Слушания по этому вопросу переносились неоднократно. Это было связано в том числе и с состоянием здоровья Олега Тинькова, который весной прошлого года объявил, что болен лейкемией.

В США российского предпринимателя обвиняют в предоставлении заведомо ложных сведений о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По версии чиновников, Тиньков сокрыл от налогообложения около миллиарда долларов. В штатах банкиру грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее Вестминстерский суд отпустил предпринимателя под залог в двадцать миллионов фунтов. Перед этим банкир также был обязан сдать местным властям свои паспорта России и Кипра.

Минувшей зимой Олег Тиньков объявил, что у него нет мотивации заниматься бизнесом. Он сказал, что намерен сосредоточиться на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией.