Владелец товарного знака «Умное голосование», как утверждает ВВС, может быть связан с силовиками. В расследовании британской медиакорпорации говорится, что основателем компании «Вулинтертрейд» был бывший сотрудник МВД. С силовиками может быть связан и ее нынешний владелец, Абдула Умаров. Сам он это отрицает. Минувшим летом его компания, которая занимается торговлей овечьей шерстью, зарегистрировала торговый знак «Умное голосование» и логотип, идентичный логотипу проекта Алексея Навального. На днях Арбитражный суд Москвы запретил сервисам Google и «Яндекс» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдачев качестве обеспечительной меры по иску «Вулинтертрейда».

Политолог Валерий Соловей заметил в эфире «Эха», что происходящее показывает страх власти перед проектом Навального.

На прошлых выборах «Умное голосование», к примеру, не позволило московской мэрии сформировать полностью послушную думу, добавил Валерий Соловей.