Военные учения российских вооруженных сил с боевыми стрельбами пройдут в Крыму.

Участие в операции примут около пятисот морских пехотинцев и военнослужащих 22 армейского корпуса Черноморского флота, которым будут приданы суда флота и корабли обеспечения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны. Сценарий учений, которые пройдут на полигоне Опук, предполагает высадку на береговую линию с десантных кораблей при поддержке БТР и ударной корабельной группы флота. Противостоять наступающим будут силы береговой обороны. На заключительном этапе учений состоятся боевые стрельбы. Военнослужащим предстоит отрабатывать поражение живой силы и техники потенциального противника на имитирующих его мишенях. Будут задействовано стрелковое оружие, гранатометы и оснастка боевых машин.

Боевые стрельбы в Крыму предваряют куда масштабные белорусско-российские учения «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября при участие более чем двухсотысячной группировки армий двух стран.