Суд в Крыму арестовал одного из лидеров крымских татар. Политика и журналиста Наримана Джеляла, а также еще двух человек подозревают в причастности к недавнему взрыву на газопроводе. Их задержали в конце прошлой недели. Главный редактор украинского интернет-издания судебной журналистики «Грати» Антон Наумлюк полагает, что арест Джелялова может быть связан с недавним участием в киевской конференции по Крыму.

Взрыв на газопроводе недалеко от Симферополя произошел в конце августа. Тем временем США призвали Россию освободить Джелялова. Вашингтон считает его преследование политически мотивированным.