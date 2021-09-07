Американский марсоход сумел взять образец породы на поверхности планеты, подтвердили в НАСА. Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало в твиттере фотографии, которые прислал аппарат Perseverance. Сам обломок породы был получен на прошлой неделе, однако ученые до понедельника не могли установить точно, сумел ли марсоход добыть целый кусок породы. До этого одна попытка завершилась неудачно, сообщалось, что образец раскрошился. Доставить полученный материал на Землю должна одна из будущих экспедиций на Марс.