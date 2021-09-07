Министра энергетики Германии Петера Альтмайера госпитализировали с заседания комитета парламент

Министра энергетики Германии Петера Альтмайера госпитализировали с заседания комитета парламента. Причина недомогания 63-летнего политика пока неизвестна. По словам источника издания Bild, еще до заседания министр жаловался на плохое самочувствие, кроме того, ему было трудно говорить. Два года назад Альтмайера доставили в больницу после того, как он упал на мероприятии в Дортмунде. Пресса писала, что политик некоторое время находился без сознания, однако уже на следующий день он был выписан.