В Бразилии, как ожидается, пройдут массовые митинги в поддержку президента страны Жаира Болсонару. Они состоятся на фоне конфликта лидера республики с парламентом и судебной властью.

Акции, которые ждут сегодня Бразилию, обещают стать одними из наиболее массовых за последнее время. Болсонару призывает своих сторонников поддержать его в рамках празднования Дня независимости, который сегодня отмечается в Бразилии.

Президент республики уже несколько месяцев конфликтует с парламентом и Верховным судом: поводом послужило недовольство Болсонару системой голосования на выборах при помощи исключительно электронных урн. Глава государства считает, что при этом формате неизбежны фальсификации. Однако парламент отклонил его предложение об изменении процедуры голосования, а суд начал расследование, обвинив Болсонару в распространении «лживых новостей» об уязвимости системы.

Все это происходит на фоне падения рейтинга бразильского президента из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. При этом некоторые эксперты и политики опасаются, что Болсонару ищет предлог для того, чтобы совершить военный переворот и установить диктатуру. Поводом для этого стали несколько его заявлений, в которых, в частности, он поставил под сомнение проведение президентских выборов в следующем году, а также заявил о нежелании передавать власть в случае фальсификаций.

Свои митинги в Бразилии намерены провести и противники Жаира Болсонару. На этом фоне ряд дипмиссий, в том числе посольство США, призвали сограждан быть осторожными из-за возможных беспорядков.