Глава Центризбиркома обратила внимание на проблему участия в выборах кандидатов-двойников. Элла Памфилова выразила недовольство ситуацией в Санкт-Петербурге. Здесь на выборах в Заксобрание зарегистрированы сразу три Бориса Вишневских. Причем на плакатах двое из них изображены так, чтобы быть масимально похожими на депутата Заксобрания и кандидатат от партии «Яблоко». Памфилова попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга заменить плакаты. Также она обратилась к двум из трех Борисов Вишневских.

ПАМФИЛОВА

Выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга проходят одновременно с думскими, в конце следующей недели.