Публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования начнётся сегодня.

Все, кто заранее записался на участие в испытании системы ДЭГ, еще вчера должны были получить уведомления на телефон или на электронную почту с приглашением присоединиться к тренировке. Начнётся она сегодня в два часа дня по московскому времени, а закончится в четыре часа в четверг.

Предполагается, что эта система позволит россиянам с активным избирательным правом проголосовать из любой точки мира через сайт vybory.gov.ru. Однако, пока что сервис доступен только в ряде регионов — в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Севастополе. Отдать голос удалённо смогут и жители столицы, но уже через интернет-портал mos.ru

Ранее в ЦИКе объявили, что в комиссии получили более миллиона семисот тысяч заявлений на участие в системе Дистанционного электронного голосования. Большая часть из них – более миллиона трёхсот тысяч – из Москвы.

Накануне агентство ТАСС сообщало, что поучаствовать в ДЭГ смогут и россияне, живущие в Донбассе. Для этого им нужно обратиться к движение «Мир Луганщине».