Чешская полиция намерена допросить сегодня вице-премьера и главу МВД Яна Гамачека. Это связано с сорвавшейся поездкой политика в Москву минувшей весной.

О предстоящем допросе объявил сам вице-премьер в прямом эфире CNN Prima News. Он должен будет рассказать полиции о неудавшейся поездке в Москву, о которой стало известно в апреле – вскоре после того, как чешские власти объявили, что взрывы на военных складах в Врбетице организовали сотрудники российских спецслужб. Цитата, «Я правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло», — сказал Гамачек. По его словам, обмена информацией с Россией не было и это все выдумки репортера Seznam Zpravy Янека Кроупа — автора расследования. По словам Кроупа, Гамачек хотел обменять сокрытие информации о роли России во взрывах на миллион доз вакцины Sputnik V. и встречу в Праге президентов США и России. Напомню, на момент, когда Гамачек должен был лететь в Москву, он исполнял обязанности министра иностранных дел. Как пишет Seznam, в итоге Гамачека отговорили от поездки в Москву, опасаясь, что российская сторона запишет переговоры и будет использовать информацию для шантажа. Вице-премьер неоднократно отрицал обвинения и напомнил, что он подавал иск на авторов статьи.

Из-за взрывов на арсенале, полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Баширова, которых в Великобритании считают причастными к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Прага считает их же причастными к взрывам. Москва обвинения в причастности отвергает.