Суд в Красноярске приговорил бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы

Ранее присяжные признали его виновным по делу о двойном убийстве в середине 90-х годов. Обвинение просило для Быкова почти 15 лет лишения свободы.

Анатолий Быков в прошлом владел Красноярским алюминиевым заводом. Пресса писала, что он являлся одним из влиятельных членов преступного мира. В 2000 году он был приговорен к шести с половиной годам заключения условно за участие в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, известного также как Паша Цветомузыка.

До 2016 года был депутатом Законодательного собрания Красноярска.