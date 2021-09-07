В США скончался актер Майкл Уильямс

Зрителям он известен своими работами в сериалах «Прослушка» и «Подпольная империя». Официальная причина смерти не сообщается, в то же время ряд издания пишут со ссылкой на источники в полиции, что 54-летний актер мог умереть от передозировки наркотиков. Сам Уильямс в некоторых интервью признавался, что борется с наркозависимостью.
2021-09-07T05:04:00+03:00
2021-09-07T04:45:57+03:00
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05:04, 07 сентября 2021
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