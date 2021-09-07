В Дагестане накажут замдиректора школы, который не пускал на занятия учениц без косынок

Представитель местных властей сказал агентству РИА Новости, что руководитель учебного заведения превысил полномочия, несмотря на предупреждения. В то же время в администрации отметили, что головной убор действительно может быть частью школьной формы, хотя никто не должен принуждать школьниц носить косынки. О действиях замдиректора стало известно после появления в интернете видеоролика, на котором видно, как педагог запрещает входить в учебное заведение девочкам без головного убора.