В Дагестане накажут замдиректора школы, который не пускал на занятия учениц без косынок

Представитель местных властей сказал агентству РИА Новости, что руководитель учебного заведения превысил полномочия, несмотря на предупреждения. В то же время в администрации отметили, что головной убор действительно может быть частью школьной формы, хотя никто не должен принуждать школьниц носить косынки. О действиях замдиректора стало известно после появления в интернете видеоролика, на котором видно, как педагог запрещает входить в учебное заведение девочкам без головного убора.
2021-09-07T05:04:00+03:00
2021-09-07T04:45:04+03:00
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05:04, 07 сентября 2021
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