Счетная палата России предложила ограничить льготную ипотеку

Ее, согласно инициативе ведомства, следует выдавать одному заемщику один раз в жизни. Это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость, рассказали авторы идеи агентству РИА Новости. Программу льготной ипотеки запустили в прошлом году в рамках антикризисных мер. То же время она привела к росту цен на недвижимость. В Центробанке в начале года замечали, что повышение цен съело весь эффект от снижения ставки.
2021-09-07T05:04:00+03:00
2021-09-07T04:44:23+03:00
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05:04, 07 сентября 2021
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