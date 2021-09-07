Счетная палата России предложила ограничить льготную ипотеку

Ее, согласно инициативе ведомства, следует выдавать одному заемщику один раз в жизни. Это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость, рассказали авторы идеи агентству РИА Новости. Программу льготной ипотеки запустили в прошлом году в рамках антикризисных мер. То же время она привела к росту цен на недвижимость. В Центробанке в начале года замечали, что повышение цен съело весь эффект от снижения ставки.