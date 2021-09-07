Компания, которая получила права на знак «Умное голосование», по данным ВВС, может быть связана с силовиками

В расследовании британской медиакорпорации утверждается, что основателем фирмы «Вулинтертрейд» был бывший сотрудник МВД. С силовиками может быть связан и ее нынешний владелец, Абдула Умаров. Сам он это отрицает. Минувшим летом его предприятие, которое занимается торговлей овечьей шерстью, зарегистрировало торговый знак «Умное голосование» и логотип, идентичный логотипу проекта Алексея Навального. На днях Арбитражный суд Москвы запретил сервисам Google и «Яндекс» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче в рамках обеспечительной меры по иску «Вулинтертрейда». Соратники Навального считают, что таким образом власти пытаются заблокировать проект перед думскими выборами.