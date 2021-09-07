Российские силовые структуры планируют наделить правом блокировать сайты

Это касается интернет-ресурсов, на которых есть информация о переделке оружия, а также о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ, говорится в проекте постановления правительства. Такие полномочия, как следует из документа, могут получить МВД, ФСБ, Росгвардия, Роскомнадзор. Проект подготовлен в связи с внесением поправок в закон «Об оружии», которые ужесточают контроль за оборотом. Их приняли после стрельбы в казанской школе.