Священника в Чувашии отстранили от служения после того, как он призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы

Настоятеля храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова лишили права носить рясу, его дело будет рассматривать церковный суд не позднее декабря. На сайте митрополии его обвинили в разводе с женой, употреблении наркотиков и использовании положения священника в корыстных целях. В Чебоксарской епархии сказали интернет-изданию «Подъем», что наказание не связано с выступлением священника. Ранее Роман Степанов в видеообращении призывал патриарха и других представителей РПЦ отчитаться о своих доходах и задекларировать имущество, чтобы вернуть доверие людей.
2021-09-07T04:05:40+03:00
2021-09-07T04:05:40+03:00
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04:05, 07 сентября 2021
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