Британское правительство обвинило власти Франции в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией

Лондон пригрозил заморозить многомиллионную помощь Парижу если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегалов добраться до Англии, рассказал представитель британского МИДа газете The Times. Только в понедельник, по сведениям издания, на юго-востоке королевства высадились более тысячи человек. Это самая большая цифра за сутки.
2021-09-07T04:05:00+03:00
2021-09-07T04:05:00+03:00
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04:05, 07 сентября 2021
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