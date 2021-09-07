Британское правительство обвинило власти Франции в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией

Лондон пригрозил заморозить многомиллионную помощь Парижу если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегалов добраться до Англии, рассказал представитель британского МИДа газете The Times. Только в понедельник, по сведениям издания, на юго-востоке королевства высадились более тысячи человек. Это самая большая цифра за сутки.